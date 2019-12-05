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На ремонт фасада Ударной, 39 и еще двух домов заложили 14 млн рублей

5 декабря в 17:22 20 просмотров

На заседании постоянной комиссии пензенской Гордумы подняли вопрос о досрочном ремонте домов, которые начали разрушаться до наступления их очереди на капремонт.

В Пензе отремонтируют фасады домов № 39 на улице Ударной, № 108а на улице Калинина и № 5 на улице Славы. На работы уже заложено около 14 млн рублей.

Это одна из форм поддержки пензенцев за счет средств городского бюджета, сообщил начальник управления ЖКХ Александр Утин.

По его словам, досрочный ремонт ранее был проведен на трех объектах из-за начавшегося разрушения кирпичной кладки. В очереди на капремонт они стояли бы еще несколько лет, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе 1 825 многоквартирных домов находятся в ведении 122 управляющих компаний. В ведение ЖЭМУП № 7 отданы дома, оставшиеся без управления. Предприятие обслуживает 108 домов.

Напомним, на заседании также подняли вопрос о компенсации расходов на оплату теплоснабжения. Выплаты готовы произвести жителям 238 домов, построенных до 1999 года.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/zhiteli_238_domov_mogut_poluchit_kompensatsiyu_na_oplatu_uslug_otopleniya/

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