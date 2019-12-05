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Иван Белозерцев наградил пензенских волонтеров

5 декабря в 17:37 106 просмотров

Итоги регионального конкурса «Добровольцы Сурского края» подвели 5 декабря в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

Мероприятие было приурочено ко Дню волонтера, который отмечается в стране по указу президента страны Владимира Путина.

«От всей души поздравляю вас с праздником — Днем добровольца! Он объединяет всех неравнодушных людей. Среди волонтеров, которые собрались здесь, — и молодежь, и ветераны. Это люди, которые любят жизнь, которые свои силы, знания, опыт, свои душу и сердце отдают на помощь тем, кто в этом нуждается», — обратился к собравшимся губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что большинство реализуюемых на территории Пензенской области проектов имеют большое социальное значение.

«Большое спасибо за ваш труд. Вы — особенные люди, вы любите жизнь и меняете ее к лучшему, и это важно для всех нас, жителей Пензенского региона и России», — отметил он.

Победителю регионального конкурса «Добровольцы Сурского края» в номинации «Социальный проект года» вручили сертификат на 50 тысяч рублей, в номинации «Доброволец года» в каждой возрастной категории — на 10 тысяч рублей, лауреатам конкурса — памятные подарки, сообщили в пресс-центре облправительства.

Кроме того, за вклад в реализацию государственной молодежной политики и развитие волонтерского и добровольческого движения региона шестеро пензенцев удостоены благодарственных писем губернатора.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/200759/

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