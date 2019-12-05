Пензенцев пригласили на международную агропромышленную ярмарку

Гость рассказал, что в Санкт-Петербурге ежегодно проходит международная агропромышленная ярмарка. Участники организуют выставку, на которых представлены рыбодобытчики и товарное рыбоводство, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Пензенская область — одна из передовых, и тоже должна принимать участие», — сказал Вадим Ткачев.
Губернатор отметил, что рыбоводство — очень перспективное направление для работы, и регион примет участие в ярмарке.
«Для развития аквакультуры области было организовано НП «Пензарыбхоз», в Пензенском государственном аграрном университете работает Приволжский научный центр аквакультуры и водных биоресурсов», — добавил Иван Белозерцев.
Вадим Ткачев предложил Пензенской области помощь в организации и подготовке экспозиции региона. Ожидается, что ярмарка пройдет осенью 2020 года.