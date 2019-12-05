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Пензенцев пригласили на международную агропромышленную ярмарку

5 декабря в 17:44 114 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 5 декабря встретился с руководителем Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Вадимом Ткачевым.

Гость рассказал, что в Санкт-Петербурге ежегодно проходит международная агропромышленная ярмарка. Участники организуют выставку, на которых представлены рыбодобытчики и товарное рыбоводство, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Пензенская область — одна из передовых, и тоже должна принимать участие», — сказал Вадим Ткачев.

Губернатор отметил, что рыбоводство — очень перспективное направление для работы, и регион примет участие в ярмарке.

«Для развития аквакультуры области было организовано НП «Пензарыбхоз», в Пензенском государственном аграрном университете работает Приволжский научный центр аквакультуры и водных биоресурсов», — добавил Иван Белозерцев.

Вадим Ткачев предложил Пензенской области помощь в организации и подготовке экспозиции региона. Ожидается, что ярмарка пройдет осенью 2020 года.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/200766/

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