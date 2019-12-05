В Сердобском районе перезахоронили найденного на Украине красноармейца (видео)

В городе Сердобске Пензенской области перезахоронили воина Великой Отечественной войны, красноармейца Кирилла Воронкина. С 1942 года он значился пропавшим без вести. Его останки отыскали украинские поисковики.

В документах обобщенного банка данных «Мемориал» он до сих значится пропавшим без вести. Счастливую перемену в судьбе солдата Великой Отечественной войны еще не успели занести в открытые источники, но земляки и родные знают, что Кирилл Воронкин вернулся домой. Он числился в списке пропавших с мая 1942 года. Спустя 77 лет его останки нашли украинские поисковики.

«Была организована передача, она состоялась на границе России и Украины в Белгородской области, затем останки побывали на мемориальном федеральном кладбище в Мытищах, то есть солдат прошел очень большой путь, прежде чем попасть домой», — сказал руководитель поисковой группы «Азимут-58» Константин Кривулин.

Останки были обнаружены под Харьковом. Предположительно, Кирилл Петрович погиб в боях именно за этот город, тогда ему было 24 года. Дома, в родном селе Вербовка Сердобского района, у него осталась семья.

«Благодарим людей, которые доставили нам эту радость. Отныне прах Кирилла Петровича будет покоиться в родной земле вместе с его родственниками, родителями и супругой. Он оставил ее совсем молодую и двухлетнего сына, она прожила до 80 лет, хранила о нем память и не предала ее», — рассказала племянница Кирилла Воронкина Валентина Орешкина.

Останки бойца похоронили с воинскими почестями, караулом и оружейными залпами. Его родные и поисковики говорят, что это событие для них особенно важно еще и потому, что впереди — 75-я годовщина Великой Победы. Они надеются, что совсем скоро домой вернутся другие земляки Кирилла Петровича, также отдавшие жизнь за Родину, но до сих пор значащиеся пропавшими без вести, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.