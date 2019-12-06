Губернатор оценил новый научно-образовательный ветеринарный центр (видео)

В Пензе стартовал пятый агрономический форум (0+). В течение двух дней представители сельхозпредприятий региона, а также ученые-аграрии будут обсуждать проблемы и перспективы развития производства сельскохозяйственной продукции. Открытие форума посетил губернатор Иван Белозерцев. Также он ознакомился с работой нового научно-образовательного центра ветеринарной медицины, который открылся в сентябре на базе университета.

Сейчас там специалисты испытывают действие нового уникального биологического препарата, который призван быстро останавливать кровотечение. Возможно, в скором времени его будут применять в военной медицине и ветеринарии.

Форум традиционно стартовал с открытия выставки достижений пензенских аграриев и ученых. Они презентовали современные технологии в области сельского хозяйства. Например, сотрудники аграрного университета сейчас исследуют применение в растениеводстве и животноводстве жирных кислот, полученных из грибов. Вещество может стать основным компонентом удобрений для растений и витамином для сельскохозяйственных животных.

«Грибы — это уникальные организмы, которые занимают особое место в круговороте веществ. Многие их способности до сих пор не изучены», — сказал доцент кафедры «Биология, биологические технологии и ветеринарно-санитарные экспертизы» ПГАУ Дмитрий Ильин.

Наглядно представили в экспозиции и угрозы для сельского хозяйства. Среди таких — карантинный вид сосновых усачей — насекомое, которое может стать причиной гибели леса.

«Угрозы появляются, потому что всегда есть вероятность завоза новых видов растений, насекомых, вирусов, грибных заболеваний, которых нет на территории нашей страны. Цель Россельхознадзора — вовремя их остановить, а нашей организации — как можно раньше идентифицировать», — рассказала младший научный сотрудник пензенского филиала Всероссийского центра карантина растений Екатерина Сухолозова.

Проблемы и перспективы развития в регионе сельского хозяйства в течение двух дней обсудят на тематических секциях. Особое внимание на форуме в 2019 году уделят вопросам экспорта. О выходе пензенской продукции на зарубежные рынки говорил и губернатор Иван Белозерцев.

«Продукцию вырастить — это большое дело, но главная задача — ее реализовать и получить хорошую прибыль. На прошлой неделе был направлен первый экспортный поезд в Китай. Это шаг на Восток, одно из самых сложных направлений на рынке», — сказал Иван Белозерцев.

Как отметил глава региона, еще одна важная задача для Пензенской области — это введение заброшенных земель в севооборот. Планируется, что в ближайшие три года будет освоено 120 тысяч гектаров, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.