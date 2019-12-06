Молодежка пензенской «Лагуны-УОР» выиграла первенство России

«Лагуна-УОР» — победитель первенства России по мини-футболу среди девочек. В заключительной игре пензячки встречались с дебютантом турнира, нижегородской «Норманочкой». В тяжелом матче «желто-синие» обыграли своих оппоненток со счетом 4:2 и завоевали третий подряд чемпионский титул.

Перед заключительным днем первенства России по мини-футболу среди девочек в турнирной таблице сложилась непростая ситуация. Каждая из четырех команд имела шансы на чемпионство. Победа «Авроры» над клубом «ОрелГУ» вывела питерских девушек в лидеры. Помешать их чемпионству могли только хозяйки турнира «Лагуна-УОР», которые играли против нижегородской «Норманочки». В первом тайме болельщики стали свидетелями упорной борьбы, но при этом до забитых мячей дело так и не дошло.

«Соперники здорово действовали в обороне, не давали нам ничего сделать, но мы все равно владели мячом и инициативой. Гол назревал и был забит во втором тайме. Я им даже на установке сказал, что такими играми надо дорожить, потому что их мало. Именно так приобретается тот самый опыт, который впоследствии скажется в лучшую сторону», — сказал главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Второй тайм прошел совершенно по другому сценарию. В самом начале игрового отрезка Екатерина Енина и Мария Самойлова за одну минуту дважды поразили ворота гостей. Нижегородские девушки отыграли один мяч, но в концовке матча голы все той же Екатерины Ениной, а также Анастасии Ченьгаевой сняли все вопросы о победителе матча.

Оформить дубль могла и Мария Самойлова, но она не реализовала десятиметровый удар. Второй мяч «Норманочки» на последней минуте уже не мог изменить ситуацию. Таким образом молодежка «Лагуны-УОР» набрала шесть очков. Благодаря личной победе «желто-синие» опередили питерскую «Аврору» в турнирной таблице и во второй раз подряд стали чемпионками на домашнем паркете.

«Мы неоднократно выигрывали, но впечатления все равно очень хорошие. Это мой последний год в этом первенстве, и хотелось выиграть, поэтому я очень рада нашей победе. Сейчас все соперники растут, развиваются, поэтому стараемся соответствовать им», — сказала игрок МФК «Лагуна-УОР» Екатерина Енина.

Пензенские футболистки удостоились и индивидуальных наград. Екатерина Енина стала лучшим бомбардиром турнира, Мария Самойлова получила приз зрительских симпатий, а Михаила Крюкова признали лучшим тренером, сообщает телеканал «Экспресс».