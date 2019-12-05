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Пензенские полицейские задержали группу автоворов (видео)

5 декабря в 20:36 114 просмотров

Несколько пензенцев днем ездили по городу и рассматривали машины, а вечером снимали с приглянувшихся иномарок колеса, противотуманные фары, колпаки и радиаторные решетки. Популярностью у злоумышленников пользовались исключительно иномарки среднего класса.

Пришел, увидел, открутил — по такому принципу орудовала задержанная полицейскими группа молодых людей. Злоумышленники снимали с машин колеса, противотуманные фары и решетки. Автомобили тщательно выбирали. Отечественные и иномарки премиум-класса они обходили стороной, сосредоточившись на машинах среднего класса, которые сошли с конвейера лет десять назад. Похищенные детали молодые люди продавали, а деньги делили между собой.

Одной из их жертв стал хозяин «Фольксвагена», припаркованного во дворе дома по улице Ладожской. Хозяин машины, не обнаружив утром на своем авто колес на литых дисках, отправился в полицию.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к данному преступлению. Ими оказались трое ранее судимых жителей области, 1990,1995 и 1996 годов рождения. Молодые люди признались в совершении преступления и раскаялись в содеянном», — прокомментировал следователь отдела по расследованию преступлений УМВД России по Пензе Игорь Умненков.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также сотрудники полиции установили причастность молодых людей к аналогичным преступлениям. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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