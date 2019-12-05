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Депутаты узнали, почему детям в школе дали полусырые котлеты (видео)

5 декабря в 21:32 62 просмотра

Депутаты Пензенской городской Думы оценили качество питания в общеобразовательных учреждениях областного центра. Одним из поводов для выезда стало сообщение в соцсетях о том, что в лицее № 2 школьникам подали полусырые котлеты. В обстоятельствах инцидента народные избранники разобрались на месте.

Все должно быть вкусно, сытно, а главное — полезно. Как и чем кормят школьников в лицее № 2, выяснили депутаты Пензенской городской Думы. Его посетили неслучайно. В социальных сетях появилась фотография с не до конца приготовленной котлетой. На месте выяснилось, что причиной случившегося стал неисправный пароконвектомат.

Причем первая партия, с которой снимается проба поварами, прожарилась как надо, проблемы начались уже после. Сейчас техника работает без сбоев. В этом лично убедились депутаты, попробовав часть блюд из представленного меню. После дегустации посетители отметили искусность поваров.

«Завуалировать рыбу в биточки — это еще надо умудриться сделать. Достаточно вкусно, думаю, что большинство детей, съедят такое с удовольствием», — отметила депутат Пензенской Гордумы Елена Мещерякова.

Представители городского управления образования подчеркивают, что в последние годы стало гораздо меньше жалоб. Это связывают с тем, что за счет повышения стоимости питания удалось сделать завтраки, обеды и полдники наиболее полноценными. К тому же, у детей всегда есть выбор.

«У нас есть градация питания по стоимости и по выходу продуктов для детей начальной школы, с первого по четвертый классы, и для ребят с 5−11. В некоторых школах есть система заказов, потому что кто-то, например, не ест рыбу или капусту, поэтому у них есть возможность выбора», — рассказала заместитель начальника управления образования Пензы Марина Шарошкина.

Оценили организацию питания депутаты и в классической гимназии № 1 имени Белинского. Помимо качества и безопасности, их интересовало разнообразие блюд. Как отмечают повара, им приходится конкурировать с буфетом, где продаются пирожки, булочки и чипсы.

Параллельно с мониторингом питания депутаты предложили вести опрос детей. У школьников собираются спросить, довольны ли они предложенными блюдами и что хотели бы изменить в меню. К тому же, народные избранники намерены поднять вопрос о замене оборудования в столовых общеобразовательных учреждений, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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