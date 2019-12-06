В Пензе наградили лучших волонтеров (видео)

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6 декабря в 02:27 20 просмотров

5 декабря во всем мире отмечают Международный день добровольцев. Дату установила Генеральная ассамблея ООН в 1985 году. Праздник стал популярен у россиян, в том числе — пензенцев. В первую очередь, его отмечают те, кто ежедневно помогает жителям нашего региона, становится соорганизатором массовых мероприятий, участвует в восстановлении усадеб, благоустраивает леса и реки. И делает это абсолютно безвозмездно.

В Международный день добровольцев всех причастных к этому празднику собрали в областной библиотеке имени Лермонтова, чтобы выбрать лучших среди активистов.

«Уже на протяжении нескольких лет занимаемся благоустройством территории усадеб, также организуем различные мероприятия. Когда увидел, что есть конкурс «Волонтеры Сурского края», решил, что не нужно молчать, нужно рассказывать о том, чем мы занимаемся и показать пример другим», — рассказал участник конкурса Максим Костюшин.

Региональному конкурсу — не один год. Чтобы принять в нем участие, волонтерам нужно было рассказать о том, что хорошего им удалось сделать за год. К своим отчетам, как и к проделанной работе, ребята подошли творчески. Среди заявок было даже видео из пожарно-спасательной части города.

«Это, конечно, тяжело и морально, и физически. И этот труд надо уважать», — отметила участница конкурса Юлия Райкова.

В мероприятии приняли участие 50 человек. Свои отчеты они представили в двух номинациях — «Доброволец года» и «Лучший специальный проект года». Перед оглашением результатов к волонтерам обратился губернатор Иван Белозерцев.

«От всей души поздравляю вас с Днем добровольца. Этот праздник объединяет неравнодушных людей. Действительно, мир спасет любовь и доброта», — сказал глава региона.

Призерам конкурса губернатор вручил благодарственные письма и памятные подарки. В номинации «Доброволец года» в младшей возрастной категории победителем стал Никита Астаев. В старшей лучшей признали Юлию Райкову. Специальным проектом 2019 года признан проект «Лето в подарок» координационного волонтерского центра «Ладошки счастья», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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