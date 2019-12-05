Психолог рассказал, почему пензенцы ведутся на обман мошенников (видео)

Психологи и полиция предупреждают пензенцев о появлении нового вида мошенничества: спам-рассылки с сообщением о выигрыше более 300 тысяч рублей. Минимальный улов злоумышленников — 6200 рублей. Потерпевшими уже стали сотни людей по всей стране. С одним из организаторов федеральной акции с неожиданной концовкой удалось поговорить корреспонденту телеканала «Экспресс» Ольге Сайгановой.

В сообщении, которое приходит на личные номера пензенцев, — обращение по имени и фамилии и сумма в 310 тысяч рублей. Если верить написанному, это приз третьей категории некой лотереи. Веса псевдоакции призваны добавить обозначения реально существующих платежных систем и ссылки на отзывы о компании, но сам принцип выбора счастливчика известен давно — случайность. Человек якобы вошел в число 50 призовых абонентов. Однако выигрышным оказывается каждый номер телефона, который мы вводили на официальном сайте щедрой компании. Кстати, выглядит он вполне достойно, обозначен даже московский адрес.

При получении сертификата дистанционно выяснилось единственное условие: нужно пополнить баланс своего мобильного номера на 6200 рублей. По справочному телефону в переполненном колл-центре оскорбляют, мол, их рассылка — не спам, мобильный номер телефона, имя и фамилия гражданина — не личные данные, а сама акция — не афера.

Последние сомнения развеяли в правоохранительных органах. Там очередной «счастливчик» описывал полицейским ситуацию: на мобильный телефон пришло сообщение, а дальше — очень знакомая история, ее финал молодой человек узнал против своей воли.

«Его не смутило, что он ранее не участвовал ни в каких лотереях и акциях для получения выигрыша. Гражданин позвонил по указанному на сайте телефону, ему ответил незнакомец, который представился сотрудником службы выдачи призов, и проинформировал о способе получения награды. Для этого предложил заявителю пополнить телефон своего баланса на 6200 рублей», — рассказал заместитель начальник полиции по оперативной работе УМВД России по Пензе Алексей Китаев.

Несостоявшееся письмо счастья было показано психологу. Ведь в сообщении было довольно много информации и рассчитано оно явно на людей, которые не теряются в технологиях, а это, как правило, вполне молодые и прогрессивные пользователи гаджетов. Что же сбивает их с мысли о мошенничестве? Один из факторов, говорят специалисты, — предновогодние иллюзии.

«Они очень инфантильно интерпретируют события своей жизни, не склонны брать ответственность за свою жизни, готовы рассматривать этот процесс, как набор случайностей или провидение», — прокомментировал доктор психологических наук ПГУ Всеволод Константинов.

Универсальных способов защититься от мошенников, особенно в предновогодней суете, говорят психологи, не существует. Главное — сохранять не только веру в чудо, но и бдительность. Например, не принимать поспешных решений, а говорить подозрительным людям, что обдумаете предложение и ответите после. Тогда можно с уверенностью сказать, что к Новому году подарки от вас получат только те, кого вы действительно хотели сделать счастливее, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.