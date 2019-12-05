В центре Кузнецка установили новогоднюю елку (видео)

Центральная площадь города Кузнецка Пензенской области начинает приобретать праздничный вид. Там установили главный символ Нового года — елку.

В ее транспортировке и монтаже принимали участие работники нескольких предприятий. Высота — 15 метров. Поиски подходящего дерева не заняли много времени.

«Елка была найдена на территории города, ее пожертвовал один из местных жителей», — рассказал директор муниципального предприятия Анатолий Теряевский.

После полутора часов работы, ель установили на площади. Украшением займутся сотрудники творческого центра «Родина». Одновременно к работам по обустройству новогоднего городка на главной площади Кузнецка приступят сотрудники муниципальных предприятий, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.