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В центре Кузнецка установили новогоднюю елку (видео)

5 декабря в 23:24 38 просмотров

Центральная площадь города Кузнецка Пензенской области начинает приобретать праздничный вид. Там установили главный символ Нового года — елку.

В ее транспортировке и монтаже принимали участие работники нескольких предприятий. Высота — 15 метров. Поиски подходящего дерева не заняли много времени.

«Елка была найдена на территории города, ее пожертвовал один из местных жителей», — рассказал директор муниципального предприятия Анатолий Теряевский.

После полутора часов работы, ель установили на площади. Украшением займутся сотрудники творческого центра «Родина». Одновременно к работам по обустройству новогоднего городка на главной площади Кузнецка приступят сотрудники муниципальных предприятий, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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