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В Пензе директора строительной фирмы обвиняют в сокрытии 11 млн рублей

6 декабря в 08:21 68 просмотров

В Пензе директора строительной фирмы обвиняют в сокрытии в крупном размере денежных средств организации. Их должны были взыскать в качестве недоимки по налогам.

По данным следствия, за организацией числился долг в размере 15 млн рублей по налогам и страховым взносам. С апреля по сентябрь мужчина расходовал деньги в обход расчетных счетов и кассы. За это время ему удалось скрыть минимум 11 млн рублей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.


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