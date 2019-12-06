В Сети сообщают о сбитом пешеходе на ул. Коммунистической

По сообщению очевидца, авария произошла на улице Коммунистической.
«Под мостом, где магазин, сбили пешехода. Время 8:05», — говорится в публикации.
К посту прикреплена фотография, на которой запечатлены сотрудники скорой медицинской помощи, осматривающие пострадавшего.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.