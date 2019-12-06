Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил арт-поместье «Новые берега»
Вечерняя новогодняя Пенза
Отзыв на книгу Леонида Каганова «Лена Сквоттер и парагон возмездия»
Рецензия на фильм «Давай разведемся» (16+)
Наши новости
У пензячки забрали BMW в счет долгов по 130 штрафам от ГИБДД
Пензенцы почтят память жертв землетрясения в Армении
Пензенский «Дизелист» вырвал победу у «Прогресса» на выезде
В Шемышейском районе лишили прав пяти алкоголиков
В Пензе 4 управляйки не смогут переводить жилой фонд в другие организации
В Пензе подготовят проект капремонта здания областного центра крови
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Леонид Рошаль вручил главе пензенского минздрава престижную премию
В Заречном выросло число ВИЧ-инфицированных
Минтруда создаст группу, которая проанализирует работу муниципалитетов по помощи наркоманам

Пензенский студент награжден золотой медалью Генпрокуратуры РФ

6 декабря в 08:45 174 просмотра

Студент Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса стал победителем международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе — против коррупции!» Генеральной прокуратуры РФ.

Учащийся стал первым в номинации «Лучший плакат». Работу «Коррупцию побеждают люди!» отметили среди 22 тысяч идей других участников.

Золотую медаль и Благодарственное письмо по поручению главы российского ведомства Юрия Чайки студенту вручила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова. Торжественная церемония состоялась на мероприятии «Скажем НЕТ коррупции!», которую организовало учебное заведение. На ней также наградили победителей и призеров олимпиады на знание антикоррупционного законодательства.

Студентов поздравил начальник отдела по надзору за исполнение законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Владимир Левин.

Фотография: скриншот - http://www.procpenza.ru/news/2019/12/5/17301182

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...