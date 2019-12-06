Пензенский студент награжден золотой медалью Генпрокуратуры РФ

Студент Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса стал победителем международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе — против коррупции!» Генеральной прокуратуры РФ.

Учащийся стал первым в номинации «Лучший плакат». Работу «Коррупцию побеждают люди!» отметили среди 22 тысяч идей других участников.

Золотую медаль и Благодарственное письмо по поручению главы российского ведомства Юрия Чайки студенту вручила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова. Торжественная церемония состоялась на мероприятии «Скажем НЕТ коррупции!», которую организовало учебное заведение. На ней также наградили победителей и призеров олимпиады на знание антикоррупционного законодательства.

Студентов поздравил начальник отдела по надзору за исполнение законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Владимир Левин.