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В Пензе 4 управляйки не смогут переводить жилой фонд в другие организации

6 декабря в 09:01 158 просмотров

В Пензе четыре управляющие компании, за которыми образовался долг перед АО «ЭнергосбыТ Плюс», не имеют права переводить жилой фонд в другие организации.

Таково решение регионального управления Федеральной службы судебных приставов России, вынесенное по ходатайству энергетиков.

Запрет касается ЖЭК № 2, долг которого равен 1,3 млн рублей, МУП Первомайского района, за которым числится 362 тысячи рублей, УК «Перспектива», которая не перечислила 316 тысяч рублей, и ЖЭК № 1 — его долг составляет 11 тысяч рублей.

«ЭнергосбыТ Плюс» обращается к жителям домов, обслуживаемых этими компаниями, с призывом не беспокоиться и не поддаваться на провокации по переходу в другие организации.

«В случае получения какой-либо информации о своевольном переводе жилфонда на обслуживание в другую УК необходимо обратиться в офис Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: ул. Гагарина, 11а или сообщить по телефону (8412) 21−07−21», — обратились к абонентам в ресурсоснабжающей организации.


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