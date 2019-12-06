На ул. Бекешской машины перегородили полосу

Утром 6 декабря в Пензе произошло ДТП, о нем сообщили пользователи Сети.

Сообщение об аварии появилось в группе «Сова авто Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Машины столкнулись на улице Бекешской. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в 8:35.

На снимке видно, что иномарка встала поперек дороги, у нее повреждена передняя часть. Автомобиль «Нива» — чуть дальше. Из-за аварии оказалась перекрыта одна из полос. Официальных данных о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что нужно быть внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. На дороге, особенно в зимнее время, следует избегать резких маневров.