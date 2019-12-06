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В России намерены создать общую систему оплаты труда учителей

6 декабря в 09:17 142 просмотра

Совет Федерации намерен обратиться к правительству с просьбой проработать вопрос общей системы оплаты труда учителей в рамках нацпроекта «Образование».

По предварительным данным, реализация проекта может занять около одного года. Представители профсообщества идею поддержали и заявили, что зарплата учителей должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе, сообщают «Известия».

Зампред комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов рассказал, что одна из основных проблем, волнующих сегодня педагогическое сообщество, — отсутствие на федеральном уровне единой нормативно-правовой базы. По законодательству, систему оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливает его учредитель. В общеобразовательных школах им, как правило, выступает муниципалитет, но вопрос нормирования оплаты труда фактически осуществляет субъект РФ.

«Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов», — уверен сенатор.


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