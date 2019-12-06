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В Шемышейском районе лишили прав пяти алкоголиков

6 декабря в 09:20 128 просмотров

В ходе прокурорской проверки в Шемышейском районе Пензенской области обнаружились несколько человек, которые не имеют права водить машину.

Оказалось, что пять жителей района, имеющие зависимость от алкоголя, стоят на учете у нарколога. При этом у них есть действующие удостоверения на вождение авто.

«В соответствии с федеральным законодательством алкоголизм является медицинским противопоказанием для вождения транспортных средств», — отметили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В связи с этим прокурор района обратился в суд. После того, как решение о прекращении действия удостоверений вступит в силу, граждане должны будут сдать их в ГИБДД.


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