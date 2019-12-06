Пензенский «Дизелист» вырвал победу у «Прогресса» на выезде

Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» в упорной борьбе одержал победу в выездном матче против «Прогресса» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ.

Игра на «Глазов арене» состоялась 5 декабря. Счет на 14-й минуте открыли хозяева площадки — ворота Александра Самарина поразил Даниил Конькин. Спустя минуту глазовские хоккеисты удвоили преимущество силами Алексея Кузнецова, Андрея Богданова и Александра Трушкова.

Однако одну шайбу «желто-синие» смогли отыграть еще до перерыва. Гол забил Александр Агапов, ассистентами выступили Никита Емельянов и Глеб Булычев.

Сравнять счет подопечным Алексея Медведева удалось только под занавес второй двадцатиминутки — Агапов оформил дубль.

В середине третьего периода «Дизелист» впервые вышел вперед. Гол забил Вадим Фаттахов. Затем «желто-синим» удалось оторваться от соперника. Четвертую шайбу оформил Анатолий Зимин, атаку для которого организовали Георгий Чупятов и Семен Ефремов.

На последней минуте, когда шансы сравнять счет и перевести игру в овертайм все еще сохранялись, «Прогресс» взял тайм-аут. Последние наказы тренера относительно игры в большинстве (с площадки был удален пензенец Роман Авдюшкин) возымели действие — хозяева отыграли одну шайбу, отличился Егор Бармин с паса Дмитрия Степаненко.

Больше счет в этот вечер не менялся, а хоккеисты обеих команд сумели выделиться только дракой, после которой были удалены пять игроков «Прогресса» и четыре — «Дизелиста».

Пензенская дружина остается на пятой строчке турнирной таблицы восточной конференции и готовится 6 декабря сыграть ответный матч в Глазове.