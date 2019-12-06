Ребенка госпитализировали с места ДТП в Бессоновке

В селе Бессоновка Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД УМВД России сообщили, что сигнал об аварии на улице Центральной, через которую проходит автодорога «Пенза-Лунино», поступил на пульт дежурного 5 декабря в 7:45.

Предварительно установлено, что дорогу не поделили два автомобиля ВАЗ-2107. За рулем одного находилась 27-летняя женщина, другого — 30-летний мужчина.

В результате аварии в «семерке», которой управлял мужчина, пострадал маленький ребенок. Ему потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды регионального управления.