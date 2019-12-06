Минэкономразвития проверит эффективность нацпроекта по труду

По итогам аудита может быть принято решение о распространении практики на всю страну, пишут «Известия».

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль компаний с 2019 года в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» действует в Удмуртии, Ростовской и Кемеровской областях, с 2020 года его смогут получить также предприятия Тамбовской, Челябинской и Самарской областей и Краснодарского края.

Компании получают налоговый вычет в обмен на вложения в модернизацию для того, чтобы повысить производительность. В ходе эксперимента бизнес может компенсировать до 90% затрат на обновление оборудования и создание высокотехнологичных производств.

В Минэкономразвития надеются, что такой подход позволит достичь целевых показателей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В 2022 году ведомство проведет оценку эффективности льгот и решит, рекомендовать ли включение в налоговый эксперимент новых субъектов.

Летом в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что увеличение производительности труда и развитие экономики являются главными условиями для повышения уровня жизни в стране.