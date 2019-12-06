Пензенцы почтят память жертв землетрясения в Армении

У памятного знака «Армянский Хачкар» на Соборной площади в Пензе пройдет митинг (0+), посвященный памяти погибших во время Спитакского землетрясения в Армянской ССР в 1988 году.

Мероприятие начнется в 11 часов божественной литургией, после чего перед собравшимися выступят представители власти и армянской общественности, а также те, кто участвовал в ликвидации последствий природной катастрофы глобального масштаба.

«Этот день стал страшной страницей в истории армянского народа, трагедией, которая пришла в каждый дом. Все мы с болью в сердце вспоминаем тех, кто пал в страшной схватке с природой. Мы помним и благодарим тех, кто пришел в сложное время на помощь, ведь сама ликвидация последствий катастрофы стала примером сплочения народов», — заявил председатель армянской национально-культурной автономии Пензенской области Сеник Саакян.

Памятный знак Хачкар, у которого состоится митинг, представляет собой объединенные в единую композицию армянский и православный кресты. Его местное армянское сообщество передало Пензенской области в дар в 2018 году, в тридцатую годовщину страшных событий. В 2019-м символ установили у Спасского кафедрального собора в знак дружбы и духовной близости двух народов.

В пресс-центре областного правительства пояснили, что землетрясение, произошедшее в 1988 году, уничтожило города Спитак и Ленинакан и 58 сел. Также были частично разрушены города Степанаван, Кировакан и более 300 населенных пунктов. Непроездными оказались 600 километров автомобильных и 10 километров железных дорог. За 30 секунд землетрясение разрушило 230 промышленных предприятий, школы, детские сады, больницы и учреждения культуры. Жертвами трагедии, согласно официальной статистике, стали больше 25 тысяч человек.