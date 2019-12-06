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У пензячки забрали BMW в счет долгов по 130 штрафам от ГИБДД

6 декабря в 10:09 82 просмотра

Жительница Пензы лишилась автомобиля из-за долгого нежелания оплачивать штрафы, которые ей выписали за вождение не по правилам.

По данным приставов, жительница Пензы получила 130 штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако ни один из них не оплатила. В результате перед Госавтоинспекцией у нее вырос долг в размере более 150 тысяч рублей.

Заставить нарушительницу все-таки расплатиться по счетам решили через арест автомобиля. Найти его было несложно — BMW регулярно попадал в объектив камер видеофиксации.

Остановить его удалось около дома нарушительницы, когда ранним утром она выезжала на работу. Машина эвакуирована, в настоящий момент оформляются необходимые документы для ее реализации в счет долга, сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Пензенской области.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80-1031498/

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