У пензячки забрали BMW в счет долгов по 130 штрафам от ГИБДД

По данным приставов, жительница Пензы получила 130 штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако ни один из них не оплатила. В результате перед Госавтоинспекцией у нее вырос долг в размере более 150 тысяч рублей.
Заставить нарушительницу все-таки расплатиться по счетам решили через арест автомобиля. Найти его было несложно — BMW регулярно попадал в объектив камер видеофиксации.
Остановить его удалось около дома нарушительницы, когда ранним утром она выезжала на работу. Машина эвакуирована, в настоящий момент оформляются необходимые документы для ее реализации в счет долга, сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Пензенской области.