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В Городищенском районе в придорожном кафе мужчину покалечили битой

6 декабря в 10:15 48 просмотров

В Городищенском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Полицейские узнали о произошедшем в кафе на 715-м километре трассы М-5 «Урал» от медиков. К ним в больницу из заведения поступил мужчина с травмами, предположительно, криминального происхождения, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ходе проверки выяснилось, что пострадавший посетитель кафе поругался с 38-летним жителем Городищенского района. Последний взял бейсбольную биту и ударил ей оппонента по голове. В результате нанес серьезную травму.

Теперь городищенцу грозит до десяти лет лишения свободы.

«Если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе по номерам 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона). Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются. Если они передвигаются на автомобиле, укажите его цвет, марку и регистрационный номер. Ваши действия помогут оперативно задержать нарушителей закона», — обратились к пензенцам сотрудники полиции.


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