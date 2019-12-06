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Иван Белозерцев принял участие в совещании Владимира Якушева

6 декабря в 10:26 36 просмотров

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Владимир Якушев 6 декабря провел совещание, в котором принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Совещание прошло в формате видеоконференцсвязи. На нем обсудили вопросы текущего состояния и проблемы в сфере ЖКХ на территории субъектов России. Одна из важных тем — прохождение отопительного сезона.

«Вы знаете, что эти вопросы неоднократно обсуждались на встречах президента Российской Федерации с членами правительства РФ, а также на заседаниях федерального правительства. Были даны соответствующие поручения, по их исполнению прошу сегодня оперативно доложить», — обратился Владимир Якушев к представителям федерального министерства и регионов.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, в настоящее время в Пензенской области в целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры реализуется государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014−2024 годы».

В 2019 году подготовка к отопительному сезону началась 1 июня. За истекший период подготовлено 1089 источников тепловой энергии, 1182,6 км тепловых сетей. Проведены работы по капитальному ремонту и перекладке ветхих тепловых сетей общей протяженностью 23,6 км, в 2018 году — 27,76 км, сообщили в пресс-центре облправительства.

В сфере водоснабжения и водоотведения в период 2016—2018 годов участие в реализации мероприятий по водоснабжению и водоотведению приняли 225 населенных пунктов. Было построено, реконструировано и модернизировано 324 объекта.

В 2019-м году участниками программ «Чистая вода» и «Водоотведение» стали 73 административных образований Пензенского региона. Произведены работы по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 106 объектов водоснабжения и водоотведения. Из резервного фонда правительства Пензенской области на эти цели также были выделены дополнительные финансовые средства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zhkkh/200843/

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