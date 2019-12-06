Расписанный березками подъезд в Махалино вызвал споры в соцсети

В группе социальной сети «ВКонтакте» разместили фотографии, сделанные в одном из подъездов дома в селе Махалино Кузнецкого района. Местные жители позаботились об оформлении помещения, изобразив на стенах русские мотивы.

Пейзаж с березками и елями, обрамленный в рамку «под камень», цветущие ветви, «свисающие» со стен, — зеленые стены подъезда превратились в холст для художницы. Более того, на окнах повесили шторы.

Первые комментарии к посту оказались положительными: «Наверное, приятно заходить в такой подъезд…», «Это где так классно?», «Шикарно!»

Однако оценить такой подход к оформлению общедомового пространства смогли не все.

«Да простит меня художник и жители, не нравятся мне такие творения а-ля 90-е. Минимализм, четкие линии и ничего лишнего — всегда в тренде», — написала пользовательница Сети, спровоцировавшая ярые споры.

Женщину начали убеждать в том, что к рисованию в подъезде нужен художественный талант и не всякий смог бы оплатить такую работу. Но у противницы таких ярких стен нашелся единомышленник.

«Ребята, вы колхозники… У меня глаза чуть не вытекли. Одно дело — разрисовать стены в детском саду, другое — в подъезде! Потолки покрасьте белой краской, стены отделайте декоративной штукатуркой, на пол — плитку, установите освещение с датчиками движения», — перечислил, на его взгляд, более эффективные направления для затрат подписчик.

Его сторонники вспомнили о том, как во дворах любят мастерить лебедей из автомобильных покрышек.

Сойтись на чем-то одном дискутирующие так и не смогли. Наверное, как и жители и гости подъезда дома № 33а на улице Карпинского. Холл здесь превратился в зал ожидания не хуже фотостудии — с драпировками, искусственными цветами, жемчугом, мозаикой и зеркалом в форме солнца. Автор необычного оформления отмечает, что ему повезло с соседями, которые и идеи восприняли положительно, и помочь с содержанием не против.