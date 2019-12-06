В Каменке посетитель бара разбил витрину и запустил осколками в женщину

По данным правоохранительных органов, в одном из местных баров произошел конфликт. Пьяный мужчина набросился на хозяина заведения. После этого агрессор разбил ногой витрину, где лежали продукты, схватил осколки и бросил в женщину. Свои действия он комментировал нецензурными словами и выкрикивал угрозы.

В баре нажали кнопку тревожной сигнализации, и на место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Правоохранители задержали 29-летнего хулигана и доставили в дежурную часть, сообщили в пресс-службе регионального управления.