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В Каменке посетитель бара разбил витрину и запустил осколками в женщину

6 декабря в 11:07 158 просмотров

В городе Каменка Пензенской области росгвардейцы обезвредили агрессивного мужчину, устроившего погром в питейном заведении.

По данным правоохранительных органов, в одном из местных баров произошел конфликт. Пьяный мужчина набросился на хозяина заведения. После этого агрессор разбил ногой витрину, где лежали продукты, схватил осколки и бросил в женщину. Свои действия он комментировал нецензурными словами и выкрикивал угрозы.

В баре нажали кнопку тревожной сигнализации, и на место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Правоохранители задержали 29-летнего хулигана и доставили в дежурную часть, сообщили в пресс-службе регионального управления.


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