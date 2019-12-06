Ольга Завьялкина рассказала, на что Пензе не хватает средств

Начальник финансового управления города Ольга Завьялкина сообщила, что доходная часть бюджета в проекте на 2020 год по части налогов осталась неизменной — это 5,5 млрд рублей.

«Неналоговые доходы — 843 млн рублей, это меньше уточненного плана. Налоговые и неналоговые доходы составят 5,445 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2020 год составит 216 млн рублей, что меньше, чем в 2019-м. Доходная часть бюджета составит 13,858 млрд рублей, что меньше действующего бюджета на 1,223 млрд рублей. Безвозмездный доход будет равен 8,197 млрд рублей», — пояснила она.

Ольга Завьялкина предложила депутатам учесть ряд поправок, в частности — по обновлению инструментального фонда музыкальных школ, предусмотреть на 2020 год в рамках нацпроекта культура 2,210 млн рублей на создание модельной библиотеки, а также 5 млн рублей на уличное освещение. Помимо этого, она сообщила, что необходимо рассмотреть варианты выделения 8,5 млн рублей по муниципальной программе на развитие территориального общественного самоуправления.

«Еще в проект бюджета не была включена часть расходов, несущих текущий характер. Мы не смогли найти 20 млн рублей на освещение, 23 млн рублей на электрический транспорт. Кроме того, мы всего 10 млн рублей направляем на материально-техническую базу образовательных учреждений. Недозаложено — 84 млн рублей. На ряд проектно-сметных документаций, в том числе — на дорогу в районе улиц Окружной и Воронова — 67 млн рублей недозаложено, а на достройку и реконструкцию школ — 40 млн рублей. Выходя на сегодняшнее заседание, мы исходили из реальных возможность доходной части бюджета на 2020 год», — пояснила Ольга Завьялкина.

Она подчеркнула, что основная цель — сформировать сбалансированный бюджет, качественно его исполнить и быть с минимальной кредиторской задолженностью.

«После того, как депутаты проголосуют, мы начнем дорабатывать проект бюджета, внося соответствующие изменения», — подытожила начальник финансового управления города.