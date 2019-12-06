Житель Пензенской области надругался над тремя малышками в шалаше

В Пензенской области вынесли приговор местному жителю, который надругался над тремя детьми.

По данным СКР, 10 августа маленькие девочки играли в шалаше. К ним зашел 31-летний пьяный мужчина. Воспользовавшись беспомощностью детей, он совершил над ними насильственные действия сексуального характера без применения насилия.

«После чего насилие мужчина применил в отношении одной из потерпевших девочек, удерживая ее за руку», — добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

На следующий день все повторилось.

Преступление было раскрыто, и сельчанин оказался на скамье подсудимых. Его приговорили к десяти годам в колонии строгого режима и еще полутора годам ограничения свободы. Решение суда в силу не вступило.

«Следственное управление призывает родителей интересоваться кругом общения и не оставлять малолетних детей без присмотра, в том числе — на прогулке, поскольку они могут подвергнуться преступному посягательству, в том числе сексуального характера», — обратились к пензенцам в пресс-службе регионального СУ СК РФ.