Руки вверх. В Гордуме Пензы вновь возникли споры по голосованию

Депутат Жиганша Туктаров сказал, что не видит в этом смысла, потому рассматриваются только поправки, а не бюджет на следующий год. Предложение прокомментировал и города Владимир Мутовкин. Он отметил, что не видит смысла откладывать начало заседания, чтобы перенастроить технику.
В итоге большинство сошлось во мнении, что будут протоколы в печатном виде. А сам вопрос по отображению результатов голосования с поименными списками на экране предложили вынести на сессию.
Правда, по иронии судьбы, в ходе заседания комиссии техника и вовсе начала сбоить. Народные избранники высказывали свое мнение по вопросам старым методом — путем поднятия рук.
Напомним, вопрос со способом голосования и его открытостью в Гордуме поднимается не впервые. Его подняли на первой сессии, в рамках которой выбирали главу города. Тогда ряд народных избранников посчитал, что за ходом анонимного голосования подглядывали журналисты.