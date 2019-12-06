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Руки вверх. В Гордуме Пензы вновь возникли споры по голосованию

6 декабря в 11:32 172 просмотра

В Гордуме Пензы 6 декабря заседания постоянных комиссий начались со споров. Ряд депутатов предложил выводить на экран списки народных избранников, чтобы видеть, кто как проголосовал при осуждении проекта поправок в бюджет.

Депутат Жиганша Туктаров сказал, что не видит в этом смысла, потому рассматриваются только поправки, а не бюджет на следующий год. Предложение прокомментировал и города Владимир Мутовкин. Он отметил, что не видит смысла откладывать начало заседания, чтобы перенастроить технику.

В итоге большинство сошлось во мнении, что будут протоколы в печатном виде. А сам вопрос по отображению результатов голосования с поименными списками на экране предложили вынести на сессию.

Правда, по иронии судьбы, в ходе заседания комиссии техника и вовсе начала сбоить. Народные избранники высказывали свое мнение по вопросам старым методом — путем поднятия рук.

Напомним, вопрос со способом голосования и его открытостью в Гордуме поднимается не впервые. Его подняли на первой сессии, в рамках которой выбирали главу города. Тогда ряд народных избранников посчитал, что за ходом анонимного голосования подглядывали журналисты.


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