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В Пензенской области отметят День Героев Отечества

6 декабря в 11:51 130 просмотров

В Пензе и районах области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Он отмечается 9 декабря.

В Пензе у стелы Славы Героям Отечества на набережной Суры состоится церемония возложения цветов и венков. После этого губернатор Иван Белозерцев встретится с родственниками Героев СССР и России, Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Перечень всех мероприятий (0+) можно посмотреть здесь.

Праздник решили отмечать 9 декабря, поскольку в этот день императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. Тогда его вручали за проявленные в бою доблесть, отвагу и смелость.

Ордену вернули статус высшей награды в 2000 году, добавили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.


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