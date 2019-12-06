Сотрудник «Дамате» попал на районную доску почета

Начальника цеха первичной разделки обособленного структурного подразделения «Завод по убою и переработке индейки» ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате») Игоря Барабанова занесли на доску почета за успехи в трудовой деятельности и большой личный вклад в развитие Нижнеломовского района.

Фотогалерея отрылась в ноябре. Всего такой чести удостоили 12 лучших специалистов — врачи, учителя, сотрудники инженерных служб предприятий и передовики производств.

Игорь Барабанов начал свою трудовую деятельность в компании «Дамате» в октябре 2014 года. Он занимался обваливанием тушек птицы в цехе разделки. С июля 2016 года за профессионализм, ответственность и умение правильно организовывать процесс работы его сделали мастером этого цеха. С июля 2019 года и по настоящее время он — начальник цеха первичной разделки.

Специалист достиг за время своей работы высоких показателей, он участвует в расширении ассортимента продукции из мяса индейки, которая пользуется спросом далеко за пределами области. В подчинении у него более 300 человек. Вместе со своей командой в цехе первичной разделки он справляется с большим объемом работ, с ответственностью относится к результатам их выполнения, поддерживает слаженную работу коллектива и пользуется уважением со стороны сотрудников.

Кроме того, Игорь Барабанов в 2018 году получал награду руководства «Дамате», а в 2019 году он выдвинут на награждение благодарностью губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Коллектив компании поздравляет Игоря Барабанова с таким знаменательным событием. «Дамате» приветствует участие работников холдинга в общественной жизни районов, региона в целом и гордится их достижениями.

Напомним, группа компаний «Дамате» с 2012 года реализует в Нижнеломовском районе Пензенской области проект по выращиванию и переработке мяса индейки. Здесь расположены основные производственные объекты компании: инкубаторий, птичники подращивания и откорма, крупнейший в России птицеперерабатывающий завод, элеватор, комбикормовый завод, посевные площади, социальные объекты, а также идет строительство завода по глубокой переработке мяса индейки. В настоящее время на нижнеломовских производственных объектах компании работает более 3630 человек, из них на мясоперерабатывающем заводе трудится более 2230 человек.