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В Пензенской области составили 40 предписаний из-за некачественной уборки снега

6 декабря в 12:23 26 просмотров

В Пензенской области подвели итоги проверок качества уборки снега и противогололедной обработки дорог регионального и межмуниципального значения.

Рейды прошли ранним утром в среду, 4 декабря, после продолжительного и обильного снегопада. Кураторы, проверявшие вверенные им участки, составили 40 предписаний на устранение выявленных недостатков. Специалистов не устроили снежные накаты, рыхлый снег на обочинах и проезжей части.

В течение следующих суток на дорогах работало около 240 спецмашин, было высыпало более 6 000 тонн пескосоляной смеси. Всего на службе хозяйства стоит 513 единиц спецтранспорта, дежурят круглосуточные бригады.

«В этом году в пяти районах Пензенской области установлены метеопосты, позволяющие получать оперативную информацию о погодных условиях и состоянии дорожного покрытия на сети автомобильных дорог», — сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

На основе этих данных принимается решение о выезде на особо опасные участки для предотвращения или ликвидации последствий экстремальных ситуаций — обильных снегопадов и резких перепадов температур.

Фотография: скриншот - http://minstroy.pnzreg.ru/news/1473/

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