Боец спецназа описал технику засыпания за две минуты

Методика работает, даже если спать можно только сидя. Нужно откинуться на спинку стула, расставить ноги параллельно друг другу, скрестить руки на груди, расслабить мышцы головы, опустить подбородок на грудь, расслабить глаза, челюсти, губы и язык, опустить плечи и начать глубоко и медленно дышать, постепенно все сильнее расслабляясь. Со временем должно прийти ощущение, что руки и ноги находятся отдельно от тела.

Если нужно уснуть лежа, руки на груди лучше не скрещивать, а положить их вдоль тела ладонями вверх. Еще эффективнее будет не просто закрыть, а еще и закатить глаза, но без напряжения. Расслабиться поможет воображение: можно представить себя в мирно качающейся лодке или бархатном гамаке.

На освоение техники уйдет около шести недель, однако можно справиться и быстрее.

Методика была разработана еще во времена Второй мировой войны и использовалась летчиками, которым нужно было уснуть, несмотря на обстрел. Постепенно техника стала популярна и в других родах войск.