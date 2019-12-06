Депутат предложил сократить 50% сотрудников районных администраций Пензы

6 декабря в ходе совместного заседания постоянных комиссий Пензенской Гордумы депутат Александр Трутнев предложил внести поправку в проект о бюджете города на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов, а именно — вдвое сократить финансирование районных администраций.

«Прошу при планировании бюджета уменьшить финансирование районных администраций на 50%, что позволит сэкономить 72,5 млн рублей с связи с оптимизацией и сокращением штата», — озвучил свое предложение народный избранник.

«Правильно ли я понимаю, что вы хотите половину тех людей, которые работают, сократить и выгнать на улицу?» — уточнил глава города Владимир Мутовкин.

Александр Трутнев пояснил, что предлагает оптимизацию, и напомнил об аналогичной процедуре с МУП «ППП» на 1000 человек.

«Встречный вопрос — они на улице сейчас? Не знаете? И я не знаю», — признался депутат.

Против принятия данной поправки высказалась Людмила Коломыцева. Она отметила, что в связи с большим объемом задач, которые приходится решать сотрудникам районных администраций, наоборот, предложила бы увеличить численность штата.

«Многие выступающие за сокращение районных администраций недооценивают то, что они делают. Оценить это может тот, кто там работал. Поверьте мне, работы там очень много, потому что все спускается в районы, они ближе всего к земле. И люди идут жаловаться туда. Даже если полномочий у районных администраций в какой-то части нет, это не значит, что она не прилагает все усилия, чтобы исправить ту или иную ситуацию», — подчеркнула народная избранница.

Между депутатами завязалась полемика, которую прервал председатель постоянной комиссии Алексей Рогонов. Он предложил проголосовать за или против принятия данной поправки.

Так как система электронного голосования дала сбой, депутатам пришлось поднимать руки. Инициативу Александра Трутнева поддержали девять человек, против высказались 18. Таким образом, поправку не приняли.