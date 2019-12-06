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На ул. Свердлова сбили пешехода

6 декабря в 13:20 184 просмотра

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили о ДТП с участием пешехода на улице Свердлова в Пензе.

Изначально в посте говорилось только о заторе, который образовался в сторону пересечения с улицей Баумана. На фотографии запечатлена вереница машин, две из которых — ДПС.

В комментариях назвали возможную причину случившегося.

«Сбили человека. Увезли на «скорой», — написала пензячка.

Судя по всему, авария произошла на пешеходном переходе. Ближе всего к нему стоит большегруз.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что информация о ДТП уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://vk.com/wall-156022223_137347?z=photo-156022223_457273435%2Falbum-156022223_00%2Frev

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