На ул. Свердлова сбили пешехода

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили о ДТП с участием пешехода на улице Свердлова в Пензе.

Изначально в посте говорилось только о заторе, который образовался в сторону пересечения с улицей Баумана. На фотографии запечатлена вереница машин, две из которых — ДПС.

В комментариях назвали возможную причину случившегося.

«Сбили человека. Увезли на «скорой», — написала пензячка.

Судя по всему, авария произошла на пешеходном переходе. Ближе всего к нему стоит большегруз.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что информация о ДТП уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.