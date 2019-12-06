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Пензенский губернатор задал подписчикам в Instagram вопрос о волонтерстве

6 декабря в 13:40 88 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Instagram рассказал о развитии волонтерского движения в регионе и попросил подписчиков поделиться своим опытом безвозмездной помощи.

«Как правило, поздно вечером, добираясь до дома, читаю и отвечаю на комментарии и сообщения в Direct, делюсь с вами, уважаемые подписчики, важными новостями, своим мнением или личными ощущениями. Сегодня — День добровольца. У нас в Пензенской области каждый седьмой готов в любой момент прийти на помощь тому, кто в ней нуждается, — в волонтерское движение вовлечены 180 тысяч человек! Это и молодежь, и люди старшего возраста. Примеров труда пензенских добровольцев — великое множество. Искренне горжусь», — написал Иван Белозерцев 5 декабря.

Затем он обратился к подписчикам с вопросом, хотели бы они сами стать волонтерами.

«Может быть, уже занимаетесь этим важным делом?» — спросил глава региона.

В комментариях пользователи стали рассказывать о своем опыте участия в добровольческих акциях, а на сообщения тех, кто изъявил желание стать волонтером впервые, откликнулись в министерстве образования Пензенской области.

«Очень приятно, что вы хотите присоединиться к числу волонтеров, людям, которые готовы помогать тем, кто в этом нуждается. Чтобы стать волонтером, вам необходимо обратиться в Дом молодежи (г. Пенза, ул. Кирова, 51) в ресурсно-добровольческий центр. Он работает в будние дни с 9:00 до 18:00», — говорится в комментарии министерства.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B5tCeqKF2X1/

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