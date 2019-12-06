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Юных кузнечан будут обследовать на новой диагностической лор-установке

6 декабря в 13:58 86 просмотров

Для кабинета оториноларинголога Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области закупили новое оборудование. Оно было приобретено на средства национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России.

Диагностическая установка «лор-комбайн» стоимостью более 2 млн рублей нужна для эндоскопической диагностики патологических состояний горла, носа и ушей. От обычного осмотра такая процедура отличается тем, что врач может увидеть органы изнутри при хорошем освещении. Более того, маленький пациент не будет испытывать никаких болезненных ощущений.

Видеосистема позволит снять цветную фотографию или сделать запись в хорошем качестве. Сравнив снимки в начале болезни и после излечения, можно будет сделать выводы об эффективности процедур и возможности выписать пациента.

Также с помощью комбайна можно удалить серную пробку, удалить вредное содержимое носовых ходов и придаточных пазух носа, распылить лекарство и промыть миндалины.

«Само слово «комбайн» говорит о том, что в нем собран целый набор медицинских инструментов и все процедуры можно сделать в одном месте», — пояснила главный врач медучреждения Галина Дерябина.

Подобные установки уже есть в городской детской поликлинике и детской поликлинике Каменской межрайонной больницы. В 2020-м поставят еще два комбайна.


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