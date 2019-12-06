В Пензе управляйкам напомнили о сезонных работах и проверках газового оборудования

Осуществление данных работ регулируется нормами действующего законодательства, а между управляйкой и ресурсоснабжающей организацией заключается соответствующий договор.
В многоквартирных домах необходимо провести техническое диагностирование газового оборудования и присвоить или подтвердить класс его энергетической эффективности.
Упор был сделан на работе управляек зимой: во избежание аварийных ситуаций или для оперативного их устранения в этот период необходимо с особенной ответственностью относиться к осмотру общего имущества.
Также был поднят вопрос о необходимости своевременно убирать снег, счищать с крыш сосульки, обрабатывать тротуары от наледи, заниматься благоустройством вверенной территории. Представителям управляющих компаний напомнили о сроках составления актов некачественного предоставления коммунальных услуг, актов причинения ущерба имуществу или вреда здоровью и жизни граждан.
Им предложили напечатать информацию о профилактике мошенничества в качестве социальной рекламы на обратной стороне квитанций ЖКУ, развесить аналогичные листовки в подъездах и разместить информацию на официальных страницах в интернете, сообщили в пресс-центре областного правительства.