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В Пензе управляйкам напомнили о сезонных работах и проверках газового оборудования

6 декабря в 14:23 178 просмотров

На совещании с представителями управляющих компаний в Госжилстройтехинспекции Пензенской области обсудили работы в зимний период, а также техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

Осуществление данных работ регулируется нормами действующего законодательства, а между управляйкой и ресурсоснабжающей организацией заключается соответствующий договор.

В многоквартирных домах необходимо провести техническое диагностирование газового оборудования и присвоить или подтвердить класс его энергетической эффективности.

Упор был сделан на работе управляек зимой: во избежание аварийных ситуаций или для оперативного их устранения в этот период необходимо с особенной ответственностью относиться к осмотру общего имущества.

Также был поднят вопрос о необходимости своевременно убирать снег, счищать с крыш сосульки, обрабатывать тротуары от наледи, заниматься благоустройством вверенной территории. Представителям управляющих компаний напомнили о сроках составления актов некачественного предоставления коммунальных услуг, актов причинения ущерба имуществу или вреда здоровью и жизни граждан.

Им предложили напечатать информацию о профилактике мошенничества в качестве социальной рекламы на обратной стороне квитанций ЖКУ, развесить аналогичные листовки в подъездах и разместить информацию на официальных страницах в интернете, сообщили в пресс-центре областного правительства.

Фотография: скриншот - http://www.pnzreg.ru/news/zhkkh/200409/

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