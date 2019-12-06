Сколько рук у депутатов? В Гордуме едва подсчитали число голосовавших за поправки в бюджет

Поправка в проект бюджета Пензы на 2020 и 2021−2022 годы, предложенная депутатом Романом Петрухиным, вызвала полемику среди народных избранников. Ситуацию осложнил выход из строя оборудования для электронного голосования.

«Предлагаю увеличить доходную часть бюджета на 2020 год на 100 млн рублей в части увеличения дохода от налога на имущество физических лиц. Соответственно, увеличить расходную часть бюджета и направить на финансирование управления образования — школ, детсадов, учреждений допобразования и культуры», — озвучил инициативу Роман Петрухин.

Предложение депутата тут же раскритиковала председатель контрольно-счетной палаты города Елизавета Кошель: по ее словам, подобная мера неправомерна.

«Администратором налоговых доходов являются налоговые органы, и формирование доходной части бюджета происходит на основании их уведомлений. Мы увеличивать не имеем право», — подчеркнула она.

Роман Петрухин отметил, что с этим категорически не согласен и уверен в законности внесенной им на рассмотрение поправки.

«Я по-прежнему настаиваю, что это законно. Определение ставки по налогу — функция муниципалитета. Поэтому ни одна налоговая точнее, чем пензенская Гордума, не сможет спрогнозировать доходы от этого налога на следующий год. Поскольку по ходу года мы можем ставку корректировать», — сказал он.

В дискуссию вмешался замглавы города Иван Краснов. Он сообщил о намерении голосовать против и пояснил свою позицию.

«Такой вопрос возникает ежегодно, мы собираемся, в том числе — с налоговой инспекцией. Никто нам не мешает в течение финансового года вернуться к этому вопросу, изменить расходы в текущем порядке. Я поддерживаю общую направленность мыслей Романа Николаевича, но сейчас считаю, что это будет неправильным шагом, так как эти доходы не подтверждены ни документально, ни фактически. Это вопрос, который требует совещания. И я думаю, что надо его провести. Надо сначала поработать, а уже потом вносить изменения в бюджет города», — считает депутат.

На что Роман Петрухин вновь подчеркнул, что категорически не согласен, что 100 миллионов, на которые он предлагает увеличить доходную часть бюджета, — необоснованные цифры.

«Стоимость кадастровая есть, ставка есть, она хорошо высчитывается. Почему, если мы по факту понимаем, что доходов будет больше, мы не хотим эту информацию воспринимать, пересчитывать, хотя цифры всего две? Мы же ждем справку из налоговой», — отметил он.

Глава города Владимир Мутовкин прервал затянувшуюся дискуссию и предложил приступить к принятию решения.

«Позиции понятны, они озвучены. Роман Николаевич не хочет слышать одно — что это нарушает действующий порядок формирования бюджета. Я предлагаю поставить вопрос на голосование и закрыть его», — сказал он.

Однако быстро закрыть вопрос не получилось: из-за того, что оборудование для электронного голосования вышло из строя и депутатам пришлось голосовать, поднимая руки, возникли неожиданные сложности с подсчетом голосов. Им занимались две сотрудницы Гордумы, однако процесс затянулся, и озвученные ими результаты показались участникам заседания неправдоподобными: «за» — 12 голосов, «против» — 11, воздержались 8 депутатов (то есть всего 31). Цифры вызвали серьезные сомнения, потому что в зале в принципе присутствовало 29 народных избранников. В связи с этим было принято решение голосовать заново.

«Коллеги, возникли сложности при подсчете голосов. Нужно еще раз проголосовать в связи с тем, что мы были не готовы к этому», — заявил председатель постоянной комиссии по бюджету и экономике Алексей Рогонов.

Во второй раз голоса распределились иначе: «за» поправку высказались 15 депутатов, «против» — 11, воздержались трое. На сей раз цифры сошлись, и решение было принято.

«Поправка прошла. Ну, разобрались, слава Богу!» — резюмировал Владимир Мутовкин.

Отметим, что сбой в системе электронного голосования произошел вскоре после предложения группы депутатов модернизировать ее, чтобы результаты поименного голосования можно было выводить на экран, чтобы видеть имена тех, кто высказался в пользу того или иного решения. Однако в службе техподдержки сообщили, что на данном заседании оперативно внести изменения не удастся.

Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что на заседании постоянных комиссий Гордумы депутаты не приняли поправку, внесенную на рассмотрение Александром Трутневым. Он предложил сократить 50% сотрудников районных администраций Пензы.