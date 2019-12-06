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Пензенские магазины и предприятия посоревнуются в новогоднем оформлении

6 декабря в 14:45 112 просмотров

В Пензе объявили конкурс (0+) на лучшее новогоднее оформление организаций всех форм собственности.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Все представлено десять номинаций. Это лучшее новогоднее оформление административного здания, торгового центра, магазина, организаций общественного питания, бытового обслуживания, социальной сферы, культуры, спорта.

Заявки и фотографии новогоднего оформления от организаций принимаются с 16 по 23 декабря включительно. С того же дня и до 30 числа будет проходить смотр-конкурс. Победителей определят 30 декабря.

Заявки по номинациям подаются в районные администрации города по территориальной принадлежности, отметили в пресс-службе.


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