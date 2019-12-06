Бывший зампред пензенского правительства стал вице-губернатором Краснодарского края

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте краевой администрации, назначение произошло 28 ноября. Сергей Пуликовский будет курировать внутреннюю политику региона. Ранее, в сентябре 2019 года, он стал директором департамента внутренней политики Краснодарского края.

Напомним, Сергей Пуликовский работал зампредом правительства Пензенской области до октября 2015 года. 14 числа он публично подтвердил свой уход с поста. В данной должности Сергей Пуликовский работал с конца июня 2014 года, курировал вопросы взаимодействия со СМИ и внутренней политики.