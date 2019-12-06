В Москве открылся первый Experience store от МегаФон

В московском торговом центре «Метрополис» открылся первый Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов от МегаФон. Так компания сделала еще один шаг на пути модернизации розничной сети.

Experience store — новый формат салонов продаж. Магазин в четыре раза больше традиционных у МегаФона; гаджеты лежат на открытых витринах, так что посмотреть их можно без участия консультанта, обратившись к приложению-помощнику; под продуктами размещены интерактивные ценники; действуют кассы самообслуживания.

Салон работает всего несколько недель, но уже достигает более высоких показателей по продажам мобильного оборудования, портативной техники и аксессуаров, нежели традиционные отделы.

В Experience store входит пять тематических зон со смартфонами, технологиями «умного» дома, ТВ- и геймерским оборудованием, техникой для путешествий, здорового образа жизни и детских увлечений. В магазине можно протестировать VR-очки, X-box, МегаФон ТВ, самостоятельно настроить гаджеты «умного» дома, получить консультацию о b2b-продуктах и подключить их. Организовано несколько зон брендов: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor, где представлены не только популярные смартфоны, но и взрослые и детские часы, фитнес-трекеры и другие товары.

Компания сделала еще один шаг к модернизации розничной сети. Ожидается, что количество подключений увеличится в три раза, товарооборот — более чем в пять раз, маржинальность чека — на 5,1 п. п. Продажи отдельных категорий товаров — аксессуаров и портативной техники — могут вырасти в несколько раз.

В будущем Experience stores будет больше. Следующий откроется в ТЦ Columbus. Решение о масштабировании формата может быть принято после подведения итогов работы.

«Раньше клиенты часто приходили в магазин, чтобы выбрать новый тариф, сим-карту или настроить телефон. Теперь запрос покупателя гораздо шире: он хочет посмотреть, как работают новые устройства и технологии, протестировать их — и мы даем такую возможность. Новый подход к обслуживанию клиентов позволит увеличить продажи по сравнению со стандартными салонами розницы. И первые недели работы Experience store подтверждают наши прогнозы», — отмечает коммерческий директор МегаФон Влад Вольфсон.

Внедрение салонов продаж нового поколения началось в 2018 году. До конца 2019-го обновят 100 салонов в разных регионах страны, в 2020-м — еще 300. Те, что действуют уже сейчас, в третьем квартале 2019 года обслужили на 20% больше клиентов, увеличили среднюю дневную выручку на 30−40%, а чек — на 8 п. п. Скорость обслуживания выросла в два раза.