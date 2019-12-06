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На фестиваль «Пенза — сердце мастерства» приедет народный артист России

6 декабря в 15:20 122 просмотра

В Пензе 6 декабря начал свою работу международный фестиваль (0+), на который собрались более 200 умельцев из разных городов России и зарубежа.

Фестиваль будет проходить три дня в киноконцертном зале «Пенза». 7 декабря выступит народный артист Российской Федерации Владимир Девятов. Об этом сообщили в пресс-центре облправительства.

Также в программе — ярмарка-продажа изделий народных промыслов, мастер-классы от ремесленников, конкурс мастерства по различным направлениям: керамика, роспись по дереву, игрушка, изделия из бересты, лозы, дерева и других видов прикладного творчества. С расписанием можно ознакомиться в группе фестиваля «Вконтакте» по ссылке.

В рамках фестиваля определят лауреатов, которым вручат премии — по 10 тысяч рублей. Всего запланировано 20 победителей.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/culture/200921/

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