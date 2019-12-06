Названы самые популярные у россиян породы собак

В 2019 году российские любители собак чаще всего заводили немецких шпицев, сообщает телеканал «360» .

Собаки-компаньоны пользуются популярностью среди жителей больших городов, которые предпочитают держать в квартире небольшое животное. По той же причине в тройку самых модных собак вошли йоркширские терьеры. Правда, вторую строчку они уступили сибирским хаски.

В топ-10 также входят породы акита, среднеазиатская и немецкая овчарки, такса, сиба, американский стаффордширский терьер и тибетский мастиф.

Ранее аналитики посчитали, что Россия располагается на пятом месте по количеству «собачников» среди населения. Больше всего их живет в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.