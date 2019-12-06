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Названы самые популярные у россиян породы собак

6 декабря в 15:57 28 просмотров

В 2019 году российские любители собак чаще всего заводили немецких шпицев, сообщает телеканал «360».

Собаки-компаньоны пользуются популярностью среди жителей больших городов, которые предпочитают держать в квартире небольшое животное. По той же причине в тройку самых модных собак вошли йоркширские терьеры. Правда, вторую строчку они уступили сибирским хаски.

В топ-10 также входят породы акита, среднеазиатская и немецкая овчарки, такса, сиба, американский стаффордширский терьер и тибетский мастиф.

Ранее аналитики посчитали, что Россия располагается на пятом месте по количеству «собачников» среди населения. Больше всего их живет в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-4070864/

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