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В Пензе муж и жена поочередно продиктовали обманщику данные карт

6 декабря в 15:51 40 просмотров

Пензенская семья лишилась денег, доверившись незнакомцу. По факту кражи полицейские проводят проверку.

32-летняя пензячка разместила в интернете объявление о продаже дома в городе Кузнецке, при этом она указала для связи номер телефона мужа. Через какое-то время раздался звонок от потенциального покупателя. Незнакомец сказал, что хочет купить недвижимость, и предложил внести предоплату, чтобы сделка точно свершилась.

«Он попросил мужчину продиктовать номер карты и код, который поступит в SMS. После этого собеседник заявил, что карта не подходит. Тогда пензенец передал трубку жене, та тоже рассказала все данные», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Когда разговор был закончен, супруги обнаружили, что со счетов двух банковских карт списаны 74000 рублей. Пензенцы обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают о том, что банковская карта — это ключ к вашему счету. Нельзя сообщать ее полные данные и сведения из SMS, связанные с проводимыми операциями, а также не говорить серию и номер паспорта, фамилию, имя, отчество.

«В случае хищения денег со счета следует сразу же обратиться в полицию любым удобным способом — например, по телефонам 02 или 102», — отметили полицейские.


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