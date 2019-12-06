В Пензе выбрали лучший социальный проект области

За победу в трех номинациях боролись 29 проектов. Лучших из них отбирала конкурсная комиссия, в состав которой вошли министр промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаил Торгашин, замминистра образования Елена Петросова, замминистр труда, соцзащиты и демографии Елена Егорова, и. о. министра культуры и туризма Владимир Карпов и другие представители органов власти.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» победили: площадка детского технического творчества «ЦМИТ «ИнТехно» и «Бизиборд» — игрушка, помогающая изучить окружающий мир.

Единственным победителем в категории «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечению в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» признали центр социального обслуживания «Близкие люди». Победу в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» отдали зоогостинице «Хвостленд» и детскому книжному клубу «Фан Чемодан».

Руководителям проектов зампред правительства Валерий Беспалов вручил сертификаты на услуги по продвижению проектов и 50 тысяч рублей на развитие. Помимо этого, лучшие проекты отправятся на федеральный конкурс.

Одна из победительниц, руководитель проекта «Бизиборд» Татьяна Ермакова предложила безвозмездно разместить свои развивающие игрушки в областных детских больницах и поликлиниках, чтобы малыши могли развивать мелкую моторику, находясь, например, в очереди.

«Наши деревянные игрушки не только развлекают детей, но и служат развитию мелкой моторики. Сейчас у малышей часто встречается задержка речевого развития из-за частого использования гаджетов, а такие устройства помогут им решить эту проблему», — рассказала она.

Валерий Беспалов поддержал эту идею и сообщил, что попробует решить этот вопрос.

Следующий подобный конкурс пройдет в 2020-м. Победителей 2019 года пригласили принять в нем участие.