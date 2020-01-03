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В Пензенской области отмечен рост заболеваемости корью

3 января в 10:12 150 просмотров

В Пензенской области, по данным Роспотребнадзора РФ, отмечается рост заболеваемости корью. Эта тенденция характера для всех регионов ПФО.

По итогам 2018 года заболеваемость корью на один миллион населения в Пензенской области составила 3,3938*. В предыдущие года она равнялась нулю, в 2015-ом — 1,5.

Самый высокий показатель в округе — в Татарстане (17,5565). Далее идут Башкортостан — 12,4887 человек, Самарская область — 11,0906.
Средний показатель по ПФО — 72,9352 человека, по России — 17.2 906. Данных за 2019 год в настоящее время нет.

Корь — весьма опасное заболевание. Оно не имеет специфического лечения и может приводить к тяжелым осложнениям.

«Самыми грозными осложнениями являются пневмония, отит, конъюнктивит и менингоэнцефалит. Некоторые из них могут привести к летальному исходу», — рассказывала ранее «Экспрессу» врач-инфекционист Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи Ирина Краснова.

Поэтому заболевание лучше предупредить с помощью вакцинации. Прививки делают детям в возрасте одного года, а затем в шесть лет. Взрослые, не привитые в детстве, прививаются однократно. Также существует экстренная профилактика кори — вакцинация после контакта с заболевшим в первые 72 часа.

*- показатель определяется как отношение зарегистрированных за отчетный год случаев заболеваемости корью к среднегодовой численности постоянного населения за предыдущий год.


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