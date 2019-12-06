Новорожденную дочь тренера пензенского «Дизелиста» назвали в честь папы

Наставник молодежки «Дизеля» Алексей Медведев стал папой в третий раз. Радостное событие произошло 2 декабря. У тренера и его супруги Юлии родилась дочь. Девочку назвали Алексией — в честь отца.

Малышка родилась ростом 54 сантиметра и весом 3 200 граммов.

Из-за этого Алексея Медведева не было на выездных играх «Дизелиста» против АК59. Пензенцы проиграли первый матч, но во втором смогли реабилитироваться, после чего поздравили наставника.

«После окончания игры ребята собрались в центре площадки и изобразили клюшками движения, изображающие качания люльки», — описывает традиционное поздравление пресс-служба клуба.