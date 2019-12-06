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Новорожденную дочь тренера пензенского «Дизелиста» назвали в честь папы

6 декабря в 16:15 184 просмотра

Главный тренер пензенского молодежного хоккейного клуба «Дизелист» пропустил выезд на матчи против АК59 из-за радостного события.

Наставник молодежки «Дизеля» Алексей Медведев стал папой в третий раз. Радостное событие произошло 2 декабря. У тренера и его супруги Юлии родилась дочь. Девочку назвали Алексией — в честь отца.

Малышка родилась ростом 54 сантиметра и весом 3 200 граммов.

Из-за этого Алексея Медведева не было на выездных играх «Дизелиста» против АК59. Пензенцы проиграли первый матч, но во втором смогли реабилитироваться, после чего поздравили наставника.

«После окончания игры ребята собрались в центре площадки и изобразили клюшками движения, изображающие качания люльки», — описывает традиционное поздравление пресс-служба клуба.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B-2047596/

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