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За 10 лет по программе переселения на родину вернулись тысячи пензенцев

6 декабря в 16:23 132 просмотра

6 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел совещание, на котором обсудил вопросы оказания содействия добровольным переселенцам из числа бывших соотечественников.

Губернатор отметил, что органам власти нужно оказывать всестороннюю помощь гражданам, которые хотят вернуться жить в регион из зарубежных стран. Он напомнил: соответствующая программа реализуется с 2009 года.

За 10 лет в регион прибыло около 10 тысяч человек. Для оказания поддержки, в том числе и в трудоустройстве, в 2011 году был открыт региональный «Центр организации социальной поддержки и трудовой миграции», сообщили в пресс-центре облправительства.

«Нужно развивать эту работу, уделяя основное внимание как помощи переселенцам в обустройстве, налаживании быта на новом месте, так и в их интеграции в местную среду. Стратегическая цель развития Пензенской области на ближайшие годы — это сохранение и увеличение численности населения. Необходимо добиваться естественного прироста населения, увеличения рождаемости, снижения смертности», — сказал Иван Белозерцев.


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