За 10 лет по программе переселения на родину вернулись тысячи пензенцев

Губернатор отметил, что органам власти нужно оказывать всестороннюю помощь гражданам, которые хотят вернуться жить в регион из зарубежных стран. Он напомнил: соответствующая программа реализуется с 2009 года.

За 10 лет в регион прибыло около 10 тысяч человек. Для оказания поддержки, в том числе и в трудоустройстве, в 2011 году был открыт региональный «Центр организации социальной поддержки и трудовой миграции», сообщили в пресс-центре облправительства.

«Нужно развивать эту работу, уделяя основное внимание как помощи переселенцам в обустройстве, налаживании быта на новом месте, так и в их интеграции в местную среду. Стратегическая цель развития Пензенской области на ближайшие годы — это сохранение и увеличение численности населения. Необходимо добиваться естественного прироста населения, увеличения рождаемости, снижения смертности», — сказал Иван Белозерцев.